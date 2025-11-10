الإثنين 10 نوفمبر 2025
إزالة عقار مخالف بمنطقة البهتيني بالإسماعيلية (صور)

جانب من الإزالة،فيتو
جانب من الإزالة،فيتو
نفذت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، إزالة فورية لعقار مكون من دور أرضي ودورين بدون ترخيص بمنطقة البهتيني التابعة لحي أول، حيث أنه تم بناء تلك العقار عقب صدور قانون التصالح.

رفض ملف التصالح لبناء العقار عقب اعتماد قانون التصالح

وتم رفض ملف التصالح المقدم من صاحب العقار مع صدور قرار بالإزالة للعقار المذكور.

جانب من الإزالة، فيتو
جانب من الإزالة، فيتو

رصد كافة أشكال التعديات 

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون. 

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها فورًا، مشددًا على استمرار أعمال رصد الأبنية المخالفة والعمل على إزالتها فورًا. 

جانب من الإزالة، فيتو
جانب من الإزالة، فيتو

ودعا أكرم المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الوحدة المحلية للتأكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم، مشددًا على الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية. 

وعلى صعيد أخر نجحت الوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية، في التصدي لمحاولة إنشاء مصعد مخالف من خارج إحدى العمائر السكنية في محافظة الإسماعيلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات. 

رصد مخالفة صريحة لإنشاء مصعد مخالف 

وكانت الوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية، رصدت قيام مالك إحدى العمائر السكنية بمحاولة إنشاء مصعد من خارج العمارة مما يعد مخالفة صريحة لتصاميم العقار، وبخاصة وأن المالك لم يسعى للحصول على ترخيص لتركيب المصعد.   

 

إزالة المخالفة بصورة فورية 

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لحي ثالث بمدينة الإسماعيلية بإزالة كابينة المصعد الواقع بعقار بأرض الجمعيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.  

إزالة عقار مخالف اشتراطات البناء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الاشتراطات البنائية المحافظات الحدودية محافظ الإسماعيلية

