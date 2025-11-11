ليفربول يرغب في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان بأي ثمن

18 حجم الخط

يرغب نادي ليفربول أن يضرب بقوة هذا الشتاء، ويجهز عرضا قياسيا لضم نجم باريس سان جيرمان، لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا.

وبدأ القلق يتسرب في ليفربول بعد بداية موسم واعدة، بدأ فريق الريدز في التراجع، وتهاطلت الانتقادات على أرني سلوت، الذي لم يتمكن حتى الآن من تصحيح المسار.

على الرغم من سوق انتقالات صيفية طموحة للغاية، لم تتبع النتائج ذلك، ويبدو أن الفريق يفتقر إلى لاعب تنظيمي حقيقي في خط الوسط. في مواجهة هذا الوضع، تبحث إدارة النادي عن لاعب قادر على إعادة التناسق والانسيابية إلى اللعب.

أداء مبهر يقدمه فيتينيا مع باريس سان جيرمان

وقد عاد اسم فيتينيا، الذي يقدم أداءً مبهرا حاليا مع باريس سان جيرمان، إلى الظهور بقوة على ضفاف نهر ميرسي. وهذه المرة، يبدو ليفربول مستعدًا لفعل أي شيء لمحاولة الحصول عليه.

أرقام فيتينيا مع باريس سان جيرمان

خاض فيتينيا أكثر من 80 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه في 2022، وساهم في 12 هدفًا، وحقق عدة ألقاب محلية مع الفريق.

- عدد المباريات: 81 مباراة في الدوري الفرنسي منذ انضمامه في صيف 2022

- عدد الأهداف: 12 هدفًا في مختلف البطولات

- عدد التمريرات الحاسمة: 6 تمريرات حاسمة في موسم 2024/2025 وحده

- معدل التقييم الفني: يتراوح بين 7.4 إلى 8.3 في المباريات الأخيرة، مما يعكس أداءً ثابتًا

- البطاقات: لم يحصل على بطاقات حمراء، وعدد قليل من البطاقات الصفراء

إنجازات فيتينيا مع باريس سان جيرمان

- الدوري الفرنسي: ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري في مواسم متتالية

- كأس فرنسا: شارك في مباريات حاسمة ضمن البطولة

- دوري أبطال أوروبا: لعب دورًا مهمًا في وسط الملعب خلال مباريات الأدوار الإقصائية، منها الفوز على أرسنال وإنتر ميلان.

