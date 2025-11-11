الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
ريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبان نجم ليفربول وقلق في الريدز

ليفربول، فيتو
كشفت صحيفة آس الإسبانية أن ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبان عن كثب وضع لاعب خط وسط ليفربول المجري دومينيك سوبوسلاي، في ظل تزايد القلق داخل إدارة "الريدز" بشأن عقده الحالي ومستقبله على المدى الطويل.

اهتمام بضم نجم ليفربول 

ويتقاضى سوبوسلاي، البالغ من العمر 25 عامًا، راتبًا أسبوعيًا يُقدر بنحو 130 ألف يورو، وهو مبلغ يُعد متواضعًا نسبيًا مقارنةً بما يتقاضاه نجوم الصف الأول في الأندية الأوروبية الكبرى، ما يثير مخاوف في ليفربول من إمكانية جذب العروض المغرية للاعب في الفترة المقبلة.

ويعد سوبوسلاي أحد أبرز عناصر ليفربول هذا الموسم، ويقدم عروضا قوية تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

