ريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبان نجم ليفربول وقلق في الريدز

18 حجم الخط

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبان عن كثب وضع لاعب خط وسط ليفربول المجري دومينيك سوبوسلاي، في ظل تزايد القلق داخل إدارة "الريدز" بشأن عقده الحالي ومستقبله على المدى الطويل.

اهتمام بضم نجم ليفربول

ويتقاضى سوبوسلاي، البالغ من العمر 25 عامًا، راتبًا أسبوعيًا يُقدر بنحو 130 ألف يورو، وهو مبلغ يُعد متواضعًا نسبيًا مقارنةً بما يتقاضاه نجوم الصف الأول في الأندية الأوروبية الكبرى، ما يثير مخاوف في ليفربول من إمكانية جذب العروض المغرية للاعب في الفترة المقبلة.

ويعد سوبوسلاي أحد أبرز عناصر ليفربول هذا الموسم، ويقدم عروضا قوية تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.