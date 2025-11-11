جاتوزو: نجم ليفربول يرفض الانضمام إلى منتخب إيطاليا

18 حجم الخط

أكد جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا أن فيدريكو كييزا مهاجم ليفربول الإنجليزي رفض دعوة الانضمام إلى الفريق للمشاركة في آخر مباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي.

ويحل المنتخب الإيطالي الذي فشل في التأهل إلى آخر نسختين من كأس العالم، ضيفًا على مولدوفا يوم الخميس، قبل مواجهة النرويج متصدرة المجموعة التاسعة في ميلانو يوم الأحد.وتتصدر النرويج

ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إيطاليا.

نجم ليفربول يرفض اللعب مع منتخب ايطاليا

وقال جاتوزو إنه لم يكن لديه خيار سوى احترام رغبة اللاعب في عدم المشاركة في المباراتين اللتين ستحددان الفريق المتأهل مباشرة إلى النهائيات في أمريكا الشمالية، مع اضطرار الفريق الذي سيحتل المركز الثاني لخوض الملحق.

وأضاف جاتوزو في مؤتمر صحافي "أتحدث معه كثيرًا. علينا احترام القرارات والمشاكل التي يواجهها كل منا".

وتابع "نعرف جيدًا ما نقوله لبعضنا بعضًا، ويجب أن أحترم ما يقوله لي اللاعب. لا يمكنني قول أي شيء آخر".

ولم يكشف جاتوزو عن سبب قرار كييزا الذي خاض آخر مباراة له مع إيطاليا في بطولة أوروبا 2024.

وسجل اللاعب هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، رغم قلة مشاركاته في المباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.