الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جاتوزو: نجم ليفربول يرفض الانضمام إلى منتخب إيطاليا

ايطاليا
ايطاليا
18 حجم الخط

أكد جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا أن فيدريكو كييزا مهاجم ليفربول الإنجليزي رفض دعوة الانضمام إلى الفريق للمشاركة في آخر مباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي.

ويحل المنتخب الإيطالي الذي فشل في التأهل إلى آخر نسختين من كأس العالم، ضيفًا على مولدوفا يوم الخميس، قبل مواجهة النرويج متصدرة المجموعة التاسعة في ميلانو يوم الأحد.وتتصدر النرويج 

ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إيطاليا.

نجم ليفربول يرفض اللعب مع منتخب ايطاليا 

وقال جاتوزو إنه لم يكن لديه خيار سوى احترام رغبة اللاعب في عدم المشاركة في المباراتين اللتين ستحددان الفريق المتأهل مباشرة إلى النهائيات في أمريكا الشمالية، مع اضطرار الفريق الذي سيحتل المركز الثاني لخوض الملحق.

وأضاف جاتوزو في مؤتمر صحافي "أتحدث معه كثيرًا. علينا احترام القرارات والمشاكل التي يواجهها كل منا".

وتابع "نعرف جيدًا ما نقوله لبعضنا بعضًا، ويجب أن أحترم ما يقوله لي اللاعب. لا يمكنني قول أي شيء آخر".

ولم يكشف جاتوزو عن سبب قرار كييزا الذي خاض آخر مباراة له مع إيطاليا في بطولة أوروبا 2024.

وسجل اللاعب هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، رغم قلة مشاركاته في المباريات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التوقف الدولي المنتخب الإيطالى تصفيات كاس العالم لكرة القدم تصفيات كأس العالم ليفربول الانجليزي كأس العالم لكرة القدم كأس العالم لكرة

مواد متعلقة

الأنظار تتجه نحو المغرب، مواعيد مباريات الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يحقق فوزًا صعبًا على ليون

شيكابالا عن خسارة السوبر المصري: الزمالك يواجه مشاكل كبيرة والفريق معمول غلط

جمال عبد الحميد: الحكم والفار والمعلق منحوا الأهلي لقب السوبر المصري

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية