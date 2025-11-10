كريستال بالاس يسعى لقطع الطريق على ليفربول وتجديد عقد نجمه

18 حجم الخط

يسعى نادي كريستال بالاس لقطع الطريق على الأندية الراغبة في التعاقد مع لاعبه آدم وارتون، ومنهم فريق ليفربول، وذلك بتجديد التعاقد معه.

آدم وارتون هدفا لنادي ليفربول

وكشف موقع “Give Me Sport” أن إدارة النادي بدأت محادثاتها مع ممثلي وارتون للتوصل لاتفاق جديد، ومن المرجح أن يوافق اللاعب على ذلك، حيث أنه لا ينوي التسرع في مغادرة ناديه هذا الشتاء.

وتتصارع العديد من الأندية على التعاقد مع وارتون، ويأتي في مقدمتها ليفربول الذي حاول الصيف الماضي التعاقد معه دون جدوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.