كريستال بالاس يسعى لقطع الطريق على ليفربول وتجديد عقد نجمه

كريستال بالاس
كريستال بالاس
يسعى نادي كريستال بالاس لقطع الطريق على الأندية الراغبة في التعاقد مع لاعبه آدم وارتون، ومنهم فريق ليفربول، وذلك بتجديد التعاقد معه.

آدم وارتون هدفا لنادي ليفربول 

وكشف موقع “Give Me Sport” أن إدارة النادي بدأت محادثاتها مع ممثلي وارتون للتوصل لاتفاق جديد، ومن المرجح أن يوافق اللاعب على ذلك، حيث أنه لا ينوي التسرع في مغادرة ناديه هذا الشتاء.

وتتصارع العديد من الأندية على التعاقد مع وارتون، ويأتي في مقدمتها ليفربول الذي حاول الصيف الماضي التعاقد معه دون جدوى.

