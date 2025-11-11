الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

استقبال متواضع مثير للجدل، سر دخول الشرع من الباب الجانبي للبيت الأبيض وجلوسه أمام مكتب ترامب

استقبال ترامب للرئيس
استقبال ترامب للرئيس السوري أحمد الشرع يثير الجدل، فيتو
18 حجم الخط

استقبال ترامب لـ أحمد الشرع، بعد رفض دخول الرئيس السوري أحمد الشرع من الباب الرئيس للبيت الأبيض، أثارت صورة جلوس أحمد الشرع وأسعد الشيباني في مقاعد أمام مكتب ترامب، بجوار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف بعضهم عن سر الاستقبال الغريب لأحمد الشرع في أمريكا. 

سر دخول الشرع من الباب الجانبي للبيت الأبيض

كشف الدكتور وسام العظمة، الباحث السوري المتخصص في الشئون الأمريكية ومؤسس الأمويون الجدد، سر دخول الرئيس السوري أحمد الشرع من المدخل الجانبي للبيت الأبيض، دون عقد المراسم البروتوكولية له، ومنع دخول الصحفيين.

وقال وسام العظمة عن سر دخول الشرع من الباب الخلفي للبيت الأبيض: إن "المدخل الشمالي (حيث السهم الأحمر) هو المدخل التقليدي والاحتفالي، المخصص للزيارات الرسمية العليا، حيث يُستقبل القادة بمراسم كاملة تشمل عرضًا عسكريًا، تحية 21 طلقة، وتغطية إعلامية واسعة؛ بينما الشرع دخل عبر "الباب الخلفي" (back door) في الجانب الجنوبي. وهو مدخل غير رسمي".

 

سر دخول الشرع من البوابة الخلفية للبيت الأبيض، فيتو
سر دخول الشرع من البوابة الخلفية للبيت الأبيض، فيتو

وتابع الدكتور وسام العظمة أن “دخول أحمد الشرع عبر بوابة جانبية غير رسمية في البيت الأبيض، باستخدام سيارات غير مميزة ودون أي احتفالات أو مرافقة إعلامية، واستقبلته رئيسة المراسم Chief of Protocol فقط. هذا يعكس دلالة رمزية ودبلوماسية عميقة.."

وقال وسام العظمة: "هذا إجراء قياسي في الدبلوماسية الأمريكية للزيارات غير الرسمية أو الحساسة سياسيًا. 

وهذا يعبر هذا عن عدم الاعتراف الكامل به كرئيس شرعي بعد، كونه رئيس المرحلة الانتقالية فحسب. لكنه لا يعني رفضًا كاملًا.. فقد استخدم هذا الإسلوب مع مبعوث كوريا الشمالية 2018، كما قد فعلها ريجان عندما أدخل رئيس المكسيك سنة 1979 من هذا المدخل لأنه كان في حالة خصومة معه".

أحمد الشرع أمام مكتب الرئيس ترامب

كما انتشرت صورة للرئيس الأمريكي ترامب لاستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أحمد الشيباني في مكتبه بالبيت الأبيض، لكن الصورة كشفت عن جلوس الشرع والشيباني في مقاعد أمام الرئيس الأمريكي ترامب وبجوار نائب ترامب جي دي فانس، وكان ترامب يضع على مكتبه نموذجًا لقاذفة القنابل الشبح، حيث أكد البعض أن الصورة بها رسالة واضحة لكنها قوبلت بضحكات غير مفهومة، خاصة أن ترامب غرد بالصورة ساخرًا.

ترامب يعلق على استقبال الرئيس الشرع، فيتو
ترامب يعلق على استقبال الرئيس الشرع، فيتو


أثارت الصورة جدلًا واضحًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض بأن ترامب بهذه الصورة "لا يعتبر الشرع رئيس دوله. ويعتبره فقط موظف لديه والصوره واضحه جدًا، فالصورة تصف اجتماع مدير مع موظفيه"

فيما علق الكاتب السعودي، علي بن سليمان البُصيلي قائلًا: "حدثت مع بوتين ومع زلنيسكي وعدة رؤساء لأن الزيارة ليست رسمية ومراسم الاستقبال (البروتوكول)  تختلف حسب المتبع وهذه الزيارة لتفاهمات بين أمريكا وسوريا على عدة نقاط والمستفيد منها سوريا وليست أمريكا وللعلم حضور الرئيس السوري ليست زيارة وبدعوة من الرئيس الأمريكي"     

من إرهابي قبل 11 شهرا إلى حليف أمريكي، كيف!.. نص حوار مذيعة فوكس نيوز المحرج مع الشرع

الشرع يدخل البيت الأبيض من البوابة الخلفية (فيديو)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال ترامب لأحمد الشرع دخول الشرع من المدخل الجانبي للبيت الأبيض دخول الشرع من الباب الخلفي للبيت الأبيض أحمد الشرع الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس السوري

مواد متعلقة

من إرهابي قبل 11 شهرا إلى حليف أمريكي، كيف!.. نص حوار مذيعة فوكس نيوز المحرج مع الشرع

الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن وهناك أسباب لوجودها العسكري في سوريا

ترامب بعد زيارة الشرع: نعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا

الشرع يدخل البيت الأبيض من البوابة الخلفية (فيديو)

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خريفى معتدل مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أعرف التفاصيل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

المزيد
الجريدة الرسمية