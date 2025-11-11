استقبال متواضع مثير للجدل، سر دخول الشرع من الباب الجانبي للبيت الأبيض وجلوسه أمام مكتب ترامب

18 حجم الخط

استقبال ترامب لـ أحمد الشرع، بعد رفض دخول الرئيس السوري أحمد الشرع من الباب الرئيس للبيت الأبيض، أثارت صورة جلوس أحمد الشرع وأسعد الشيباني في مقاعد أمام مكتب ترامب، بجوار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف بعضهم عن سر الاستقبال الغريب لأحمد الشرع في أمريكا.

سر دخول الشرع من الباب الجانبي للبيت الأبيض

كشف الدكتور وسام العظمة، الباحث السوري المتخصص في الشئون الأمريكية ومؤسس الأمويون الجدد، سر دخول الرئيس السوري أحمد الشرع من المدخل الجانبي للبيت الأبيض، دون عقد المراسم البروتوكولية له، ومنع دخول الصحفيين.

وقال وسام العظمة عن سر دخول الشرع من الباب الخلفي للبيت الأبيض: إن "المدخل الشمالي (حيث السهم الأحمر) هو المدخل التقليدي والاحتفالي، المخصص للزيارات الرسمية العليا، حيث يُستقبل القادة بمراسم كاملة تشمل عرضًا عسكريًا، تحية 21 طلقة، وتغطية إعلامية واسعة؛ بينما الشرع دخل عبر "الباب الخلفي" (back door) في الجانب الجنوبي. وهو مدخل غير رسمي".

سر دخول الشرع من البوابة الخلفية للبيت الأبيض، فيتو

وتابع الدكتور وسام العظمة أن “دخول أحمد الشرع عبر بوابة جانبية غير رسمية في البيت الأبيض، باستخدام سيارات غير مميزة ودون أي احتفالات أو مرافقة إعلامية، واستقبلته رئيسة المراسم Chief of Protocol فقط. هذا يعكس دلالة رمزية ودبلوماسية عميقة.."

الرئيس السوري أحمد الشرع تم إدخاله إلى البيت الأبيض عبر مدخل جانبي، دون المراسم البروتوكولية المعتادة لاستقبال رؤساء الدول. (تابع الفيديو)



وتم منع دخول الصحافة.



سأشرح إن شاء الله دلالات هذا 🧵 pic.twitter.com/MTrqsIL8Y6 — د. وسام العظَمة Dr. Wissam (@WissamAzma) November 10, 2025

وقال وسام العظمة: "هذا إجراء قياسي في الدبلوماسية الأمريكية للزيارات غير الرسمية أو الحساسة سياسيًا.

وهذا يعبر هذا عن عدم الاعتراف الكامل به كرئيس شرعي بعد، كونه رئيس المرحلة الانتقالية فحسب. لكنه لا يعني رفضًا كاملًا.. فقد استخدم هذا الإسلوب مع مبعوث كوريا الشمالية 2018، كما قد فعلها ريجان عندما أدخل رئيس المكسيك سنة 1979 من هذا المدخل لأنه كان في حالة خصومة معه".

أحمد الشرع أمام مكتب الرئيس ترامب

كما انتشرت صورة للرئيس الأمريكي ترامب لاستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أحمد الشيباني في مكتبه بالبيت الأبيض، لكن الصورة كشفت عن جلوس الشرع والشيباني في مقاعد أمام الرئيس الأمريكي ترامب وبجوار نائب ترامب جي دي فانس، وكان ترامب يضع على مكتبه نموذجًا لقاذفة القنابل الشبح، حيث أكد البعض أن الصورة بها رسالة واضحة لكنها قوبلت بضحكات غير مفهومة، خاصة أن ترامب غرد بالصورة ساخرًا.

ترامب يعلق على استقبال الرئيس الشرع، فيتو



أثارت الصورة جدلًا واضحًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض بأن ترامب بهذه الصورة "لا يعتبر الشرع رئيس دوله. ويعتبره فقط موظف لديه والصوره واضحه جدًا، فالصورة تصف اجتماع مدير مع موظفيه"

فيما علق الكاتب السعودي، علي بن سليمان البُصيلي قائلًا: "حدثت مع بوتين ومع زلنيسكي وعدة رؤساء لأن الزيارة ليست رسمية ومراسم الاستقبال (البروتوكول) تختلف حسب المتبع وهذه الزيارة لتفاهمات بين أمريكا وسوريا على عدة نقاط والمستفيد منها سوريا وليست أمريكا وللعلم حضور الرئيس السوري ليست زيارة وبدعوة من الرئيس الأمريكي"

