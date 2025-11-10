الشرع يغادر البيت الأبيض بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

18 حجم الخط

غادر الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض قبل قليل بعد اجتماع عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

الخزانة الأمريكية تعلن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الزيارة التي يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أمريكا، حيث وصل أحمد الشرع اليوم الاثنين إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

ومن جانبها أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن أحمد الشرع يجري حاليا مباحثات مع ترامب بالبيت الأبيض.

وبالأمس الأحد، وصل أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

ورجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أن يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد “داعش”.

توقيع وثيقة الانضمام للتحالف الدولي ضد داعش خلال زيارة الشرع إلى أمريكا

وقال باراك للصحفيين على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين إن “الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في واشنطن في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش”.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

من جانبه، علق الرئيس ترامب على زيارة نظيره السوري إلى واشنطن قائلا: “سوف نلتقي أنا والشرع وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا. إنها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير”.

