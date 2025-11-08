إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم

18 حجم الخط

اصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم للتأمين الصحي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن سبب انقلاب سيارة سوزوكي السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، وتسبب الحادث في اصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

