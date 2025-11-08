السبت 08 نوفمبر 2025
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم

اصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم للتأمين الصحي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن سبب انقلاب سيارة سوزوكي  السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، وتسبب الحادث في اصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، لتلقي العلاج اللازم.

بعد إزالة آثار حادث انقلاب ميكروباص، انتظام حركة المرور على الطريق الغربي بالفيوم

سباق الموت، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكلات بـ"توك توك وجرار زراعي" بالفيوم

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

الفيوم أسيوط الصحراوى أصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي مستشفي الفيوم للتأمين الصحي مدير أمن الفيوم

