صحة الشرقية: مشروع رعايات مصر قدم الخدمة لـ 1544 مواطنا

كشف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن مشروع رعايات مصر قدم خلال الأسبوع الماضى بمحافظة الشرقية الخدمة لـ 1544 مريضا وذلك من خلال استقباله 47 حادثا وتقديم الخدمة الطبية لـ 102 مصاب وكذلك تسكين 258 حالة طفل بالحضانات، بالإضافة إلى تسكين 46 طفلا فى الرعاية المركزة للأطفال فضلا عن تسكين 912 حالة رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب وتسكين 84 حالة رعاية مركزة لأمراض للقلب وايضا استقبال وتسكين حالات سموم.

تنسيق ةتحويل 154 حالة للمستشفيات لاجراء جراحات

كما تم تحويل وتنسيق ومتابعة عروض تخصصية ل 134حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة، منها إجراء 15عروض تخصصية وقسطرة قلب طارئة وعدد (4) حالات جراحة أطفال و(1) جراحة قلب أطفال.

و اكد أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ يعمل على مدار الـ24 ساعة وذلك لتحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، بالإضافة للحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض،كما انه يتم التنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.

ونوه بأنه يتم التنسيق من خلال البرنامج الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات بهدف القضاء على قوائم الإنتظار، مقدمًا الشكر لجميع فريق العمل بالمركز على سرعة الإستجابة، وقصر الفترة الزمنية في التعامل مع الحالات وتحويلها وفقًا للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.