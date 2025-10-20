الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: مشروع رعايات مصر قدم الخدمة لـ 1544 مواطنا

تقديم الخدمة الطبية
تقديم الخدمة الطبية لـ 1544 مريض بالشرقية

كشف الدكتور أحمد البيلى  وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن مشروع رعايات مصر قدم خلال الأسبوع الماضى  بمحافظة الشرقية الخدمة لـ 1544 مريضا وذلك  من خلال استقباله 47 حادثا وتقديم الخدمة الطبية لـ 102 مصاب وكذلك تسكين 258 حالة  طفل بالحضانات، بالإضافة إلى تسكين 46 طفلا فى الرعاية المركزة للأطفال فضلا عن تسكين 912 حالة رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب وتسكين 84 حالة رعاية مركزة لأمراض للقلب وايضا استقبال وتسكين حالات سموم. 

تنسيق ةتحويل 154 حالة للمستشفيات لاجراء جراحات 

كما تم  تحويل وتنسيق ومتابعة عروض تخصصية ل 134حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة، منها إجراء 15عروض تخصصية وقسطرة قلب طارئة وعدد (4) حالات جراحة أطفال  و(1) جراحة قلب أطفال.

و اكد أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية   أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ يعمل على مدار الـ24 ساعة وذلك  لتحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، بالإضافة للحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض،كما انه يتم التنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.

ونوه بأنه يتم التنسيق من خلال البرنامج الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات بهدف القضاء على قوائم الإنتظار، مقدمًا الشكر لجميع فريق العمل بالمركز على سرعة الإستجابة، وقصر الفترة الزمنية في التعامل مع الحالات وتحويلها وفقًا للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة

الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية مشروع رعايات مصر الاسبوع الماضى تقديم الخدمة الطبية تقديم الخدمة الى 1544 مريض

الجريدة الرسمية