وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني يشيد بتوسع مصر في مشروعات البنية التحتية البحرية

أشاد فاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني، بتوسع مصر في مشروعات البنية التحتية البحرية والمرافق المرافقة، واعتبره خطوة إيجابية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية.

جاء ذلك خلال جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا، بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأضاف كيكيلياس أن خطة تطوير الموانئ ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة مصر بين الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن نحو 80٪ من الصفقات التجارية العالمية تمر عبر البحار، وبالتالي فإن تحسين البنية البحرية سيحقق عوائد استثمارية مستقبلية ملموسة.

وأشار الوزير إلى أن اليونان تتعاون مع مصر منذ سنوات، وأنه تم خلال لقاء حديث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث سبل زيادة مجالات التعاون بين البلدين.

وأوضح أن اليونان تمتلك نحو 20٪ من أسطول اليخوت العالمي، وحوالي 35٪ من إنتاج الغاز المسال، مما يجعلها حريصة على تعزيز تعاونها مع مصر باعتبارها من أبرز الدول في المنطقة.

