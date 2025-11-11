الذهب يسجل أعلى مستوياته عالميا خلال 3 أسابيع

18 حجم الخط

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها فى البورصات وذلك بالتزامن مع اقتراب تحديد البنك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة الأخيرة خلال العام 2025 وسط توقعات بالخفض.

واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء مسجّلًا أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، مما عزز الاقبال على الذهب كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليبلغ 4135.55 دولارًا للأونصة.

فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 4147.60 دولارًا للأونصة.

البيانات الأمريكية والمستهلكين

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر مع تراجع التوظيف في قطاعي الحكومة والتجزئة.

كما كشف مسح نُشر يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين الأميركيين هبطت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف خلال أوائل نوفمبر، وسط مخاوف من تداعيات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

خفض الفائدة فى ديسمبر

من جانبه، قال عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي ستيفن ميران أمس الإثنين: إن خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبًا في ديسمبر كانون الأول، مشيرًا إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.

ويستفيد الذهب عادةً، وهو أصل لا يدرّ عائدًا، من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وحالات عدم اليقين الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.