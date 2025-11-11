الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب: فخورة بالمشهد الحضاري للجان

محافظ البحيرة تدلي
محافظ البحيرة تدلي بصوتها الانتخابي
أدلت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، بصوتها  في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك وسط أجواء من التنظيم والانضباط والإقبال الملحوظ من المواطنين.

وعقب الإدلاء بصوتها، أعربت محافظ البحيرة عن فخرها واعتزازها بالمشهد الانتخابي الحضاري الذي شهدته اللجان الانتخابية، والذي يعكس الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية للمواطنين وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

حق دستوري وواجب وطني يعبر عن إرادة الشعب الحرة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يعبر عن إرادة الشعب الحرة، مشيدةً بالتنظيم المتميز داخل اللجان، وبالجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية في توفير الأجواء الملائمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

كما ثمنت محافظ البحيرة،  الدور الوطني لقضاء مصر الشامخ في الإشراف على العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، وجهود رجال الشرطة في تأمين اللجان الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مؤكدة أن هذه المنظومة المتكاملة تجسد صورة مشرفة لمصر أمام العالم، موجهة الدعوة لجميع أبناء محافظة البحيرة إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدة أن كل صوت يمثل لبنة في بناء الوطن ودعمًا للمسيرة الديمقراطية.

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب

