أول قرار في حادث دهس طالبة أثناء عبورها السكة الحديدية بالجيزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها بعدما دهسها قطار أثناء عبورها شريط السكك الحديدية من مكان غير مخصص للعبور بالعياط، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

دهس طالبة أثناء عبورها السكة الحديد

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة العياط بوقوع حادث اصطدام قطار بطالبة أثناء عبورها شريط السكك، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ.

ومن خلال المعاينة والفحص وتحريات الرائد كريم عليان رئيس مباحث العياط، تبين مصرع طالبة بالإعدادى بعدما دهسها قطار أثناء عبورها شريط السكك الحديدية من منطقة غير مخصصة للعبور.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة التى أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.