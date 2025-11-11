الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أول قرار في حادث دهس طالبة أثناء عبورها السكة الحديدية بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها بعدما دهسها قطار أثناء عبورها شريط السكك الحديدية من مكان غير مخصص للعبور بالعياط، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

دهس طالبة أثناء عبورها السكة الحديد 

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة العياط بوقوع حادث اصطدام قطار بطالبة أثناء عبورها شريط السكك، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ. 

ومن خلال المعاينة والفحص وتحريات الرائد كريم عليان رئيس مباحث العياط، تبين مصرع طالبة بالإعدادى بعدما دهسها قطار أثناء عبورها شريط السكك الحديدية من منطقة غير مخصصة للعبور.

 وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

 وأخطرت النيابة التى أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.

