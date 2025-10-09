الخميس 09 أكتوبر 2025
«تعليم الشرقية» تحقق في واقعة ضبط طلاب بحوزتهم «مطواة» أمام إحدى المدارس

شهدت محافظة الشرقية واقعة أثارت الجدل داخل الأوساط التعليمية، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من طلاب المرحلة الثانوية بمدينة العاشر من رمضان، عقب ضبط أحدهم بحوزته سلاح أبيض من نوع "مطواة" أمام إحدى المدارس.

تعليم الشرقية تفتح تحقيقًا في واقعة إصابة تلميذ بجرح قطعي أعلى العين

إحداث ضوضاء أمام بوابة المدرسة التجارية بالعاشر من رمضان عقب انتهاء اليوم الدراسي 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مدير المدرسة الثانوية التجارية بمدينة العاشر من رمضان، يتهم فيه مجموعة من الطلاب تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا، بإحداث ضوضاء أمام بوابة المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وحيازة أحدهم سلاحًا أبيض.

الأمن ينجح في ضبط الطلاب

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى ضبط الطلاب، وتبين العثور بحوزة أحدهم على "مطواة"، فيما أقروا خلال الاستماع لأقوالهم بأنهم كانوا يلهون عقب انتهاء اليوم الدراسي دون قصد إثارة الشغب.

وتم التحفظ على الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أول تحرك من مديرية التربية والتعليم بالشرقية 

وفي السياق نفسه، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أن المديرية تتابع الواقعة باهتمام، ووجّهت إدارة العاشر من رمضان التعليمية بفتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات ما حدث، واتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة حريصة على غرس السلوك الإيجابي بين الطلاب، والتعامل بحزم مع أي تصرفات قد تخلّ بالانضباط المدرسي، مؤكدًا أن الواقعة فردية ولا تعكس سلوك طلاب مدارس الشرقية بوجه عام.

