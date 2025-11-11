تعاون بين جامعتي عين شمس والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية لدعم التحول الرقمي

18 حجم الخط

أعلنت جامعة عين شمس والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، عن تعاون مشترك بينهما لتطوير المركز الدراسي الخاص بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بمقر جامعة عين شمس.

دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي في التعليم العالي

يأتي هذا في إطار تعزيز التعاون بين الجامعات الحكومية والأهلية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي في التعليم العالي، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ من حيث بناء منظومة تعليمية مرنة ومتطورة تراعي معايير الجودة العالمية.

وقامت الجامعتان بتطوير المركز وتجهيزه بأحدث التقنيات التعليمية، بما في ذلك شبكات الإنترنت فائقة السرعة، ومعامل الحاسب الآلي الحديثة، والقاعات الذكية المزوّدة بأنظمة عرض وتفاعل متقدمة، بما يواكب متطلبات منظومة التعلم الإلكتروني في مصر.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، خلال جولة أجراها بالمركز مع الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية ان التعاون بين الجامعتين حقق نتائج ملموسة متمثلة في سرعة إنجاز تجديد المركز وجودة التجهيزات وكفاءتها في خدمة العملية التعليمية.

وأشار ضياء إلى أن جامعة عين شمس تضع كافة إمكاناتها في خدمة الخطط القومية للارتقاء بالتعليم العالي، وأن هذا الدعم للجامعة الإلكترونية يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية، ورسالتها الوطنية للمساهمة في إعداد جيل جديد قادر على المنافسة في سوق العمل الرقمي.

وأكد الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلّم الإلكتروني الأهلية، أن هذا التعاون يترجم على أرض الواقع دور جامعة عين شمس التنموي والريادي، الذي يتجاوز دورها الأكاديمي التقليدي ليكون ركيزةً أساسية في دفع عجلة التحول الرقمي على مستوى الدولة.

وأضاف أنه ليس مجرد تعاون بين مؤسستين، بل هو نموذج حي لتفعيل رؤية مصر ٢٠٣٠، ويمثل إسهامًا مباشرًا في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية لبناء منظومة تعليمية رقمية مرنة.

وأضاف أن تطوير المركز الدراسي يُجسِّد هذا التعاون البنّاء، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة التعلّم الإلكتروني، وتحسين تجربة الطلاب من خلال بنية تحتية تكنولوجية حديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.