بيت الغناء يستعيد سحر "منيب" في صالون مقامات

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي أمسية جديدة من سلسلة صالون "مقامات"، بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، تحت عنوان "أحمد منيب.. سحر المعنى"، وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس 13 نوفمبر، ببيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك الكائن بشارع المعز لدين الله الفاطمي.

يستضيف الصالون الفنان خالد منيب، الذي يتناول خلال اللقاء ملامح التجربة الفنية والإنسانية لوالده الموسيقار الراحل أحمد منيب، أحد أبرز رواد التجديد في الأغنية النوبية المصرية، وصاحب إسهام بارز في إثراء الهوية الموسيقية المعاصرة عبر أعماله التي جمعت بين الأصالة والتجريب.

تدير الأمسية وتقدمها الإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين، في إطار رؤية البرنامج التي تستهدف إعادة تقديم رموز الموسيقى المصرية والعربية للأجيال الجديدة، وتعريف الجمهور بتجاربهم المؤثرة في المشهد الثقافي.

الموسيقار أحمد منيب

يعد احمد منيب واحد من أهم رواد الفن النوبي، حيث بدأ ظهوره الأول عام ١٩٥٤ في إذاعة وادي النيل، وكون مع الشاعر عبد الرحيم منصور ثنائي فني متميز، كما تعاون مع الفنانان الكبيران هاني شنودة ويحيى خليل وتبنى صوت المطرب محمد منير الذي جسد الخلود لأعمال هؤلاء الفنانين الكبار.

صالون مقامات

وتعد فكرة الصالون من إبداع الفنان الراحل محسن فاروق، الذي أسس لمشروع "مقامات" بوصفه مساحة للحوار الجمالي والتوثيق الفني عبر لقاءات تجمع رموز الغناء والموسيقى والنقد.

يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن خطة صندوق التنمية الثقافية لتعزيز دوره كمؤسسة معنية بدعم الإبداع وصون التراث الثقافي غير المادي، وإتاحة الفنون الرفيعة لجمهور واسع من خلال شبكة مراكزه الإبداعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

