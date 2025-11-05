الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أمسية طربية لفرقة "سلطنة" في قبة الغوري

فرقة سلطنة، فيتو
يستضيف مركز الإبداع الفني بقبة الغوري التابع لصندوق التنمية الثقافية، أمسية موسيقية جديدة لفرقة "سلطنة"، وذلك في السابعة والنصف من مساء غدا الخميس 6 نوفمبر الجاري، بمقر القبة بشارع الأزهر بالغورية.

وتعد فرقة "سلطنة" من الفرق الموسيقية المستقلة التي تسعى إلى إحياء روح الطرب العربي الأصيل بروح معاصرة، وتضم مجموعة من الأصوات الشابة الموهوبة بقيادة الفنان محمد حسين، وتتميز عروض الفرقة بتقديمها مزيجًا من الأداء الراقي والتوزيعات الموسيقية الحديثة التي تحافظ على جماليات التراث وتبرز طاقات جيل جديد من المطربين والعازفين.

تأتي هذه الأمسية ضمن خطة صندوق التنمية الثقافية لإحياء الموروث الفني المصري والعربي، وتفعيل الحراك الثقافي في المواقع الأثرية والتاريخية، بما يعزز من دور الثقافة كقوة ناعمة تسهم في تشكيل الوعي ودعم الإبداع.

الجريدة الرسمية