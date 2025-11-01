غدًا، فرقة المرعشلي للإنشاد الديني تقدم حفلا جديدا بقبة الغوري

يقيم مركز إبداع “ قبة الغورى” بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفل جديد لفرقة " المرعشلى" وذلك في السابعة والنصف مساء غد الموافق الأحد 2 نوفمبر.

وتقدم الفرقة خلال الحفل باقة من أروع قصائد المديح النبوي والأناشيد الصوفية، التي تنهل من تراث الإنشاد الديني الأصيل، ممزوجة بالأداء الجماعي والمنفرد لمجموعة من المنشدين المتميزين الذين يحملون عبق المدرسة الشامية والدمشقية في الطرب الديني.

فرقة المرعشلى

وتعد فرقة "المرعشلي" إحدى أبرز الفرق المتخصصة في الإنشاد الديني والمقامات الصوفية في العالم العربي، تأسست في دمشق عام 1981 على يد المنشد القدير عبد القادر المرعشلي، وانتقلت لاحقا إلى مصر حيث واصلت رسالتها الفنية في نشر فنون المديح النبوي والموشحات الروحية، معتمدة على الأداء الجماعي والآلات الإيقاعية فقط، ما يضفي على عروضها طابع روحاني فريد يمزج بين المدارس الشامية والمصرية والأندلسية.

حققت الفرقة حضور لافت في عدد من المهرجانات والمحافل الدينية والفنية، وتعرف بجمهورها العريض الذي يتفاعل مع رسائلها الروحية العميقة.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها الصندوق بهدف نشر الوعي الفني والارتقاء بالذائقة الروحية للجمهور، وإحياء التراث الفني العربي والإسلامي في أجواء تاريخية فريدة.

