الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف تداولات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد   مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.17%  عند مستوى 40495 نقطة، وارتفع  مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.6%  عند مستوى 49818 نقطة، وقفز  مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.97%  عند مستوى 18265 نقطة، وصعد   مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.01%  عند مستوى 4414 نقطة.
 

وارتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08%  عند مستوى 12105 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.12%  عند مستوى 18310 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11%  عند مستوى 4155 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.888 تريليون جنيه.

المؤشر إيجى إكس  30

وهبط  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 40427 نقطة، وتراجع  مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 49782 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 18265 نقطة، وتراجع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4414 نقطة.
 

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 16077 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان EGX35 الشركات المتوسطة البورصة المصرية ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجى اكس ايجي اكس 30 محدد الاوزان إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ايجي اكس 100 متساوي الاوزان جي إكس 30 شركات المتوسطة والصغيرة مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة

مواد متعلقة

267.3 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بسوق المال خلال أسبوع.. خبراء: الاستثمار في الأسهم وسيلة للتحوط.. ويحددون مطالب المستثمرين من رئيس البورصة الجديد

البورصة تخسر 32 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

البورصة تخسر 33 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

البورصة تربح 15 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية