البورصة تخسر 32 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 34840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42703 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15655 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 14034 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.520 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 35165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 43099 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15803 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 10868 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14348 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التداول الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.508 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 35111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 43154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 15780 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3893 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14420 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

