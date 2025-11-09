تفاصيل معسكر نوفمبر لمنتخب مصر المشارك بكأس العرب

الأحد 09 نوفمبر 2025
 يستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، للدخول في معسكر مغلق غدا الاثنين، استعدادا لخوض وديتين أمام الجزائر.

ويبدأ تجمع المنتخب في الحادية عشر ونصف صباحًا، على أن يؤدي مرانه في الرابعة عصرًا.

موعد وديتي الجزائر أمام منتخب مصر 

ومن المقرر أن تقام المباراتان يومى 14 و17 نوفمبر الجارى باستاد السلام على هامش معسكر المنتخب المصري المشارك فى كأس العرب، الذي يقيمه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة استعدادًا للبطولة.

 

اتحاد الكرة يدرس دخول الجماهير مجانا فى وديتى الجزائر


يدرس اتحاد الكرة السماح للجماهير بالدخول مجانًا فى مباراتى منتخب مصر الثانى "المحليين" بقيادة حلمى طولان أمام الجزائر يومى 14 و17 نوفمبر الجارى باستاد السلام، من أجل تشجيع وتحفيز اللاعبين قبل المشاركة في كأس العرب، خاصة أن المباراتين هما البروفة الأخيرة للفراعنة

 

فيما أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، قائمة اللاعبين المقرر دخولهم معسكر مغلق غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهتي الجزائر، في المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد لبطولة كأس العرب في قطر مطلع الشهر المقبل.

May be an image of ‎text that says '‎FU ယဓသျ်ါ ንግጠብሉ SOURD قائمة المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب لمعسكر نوفمبر خط الوسط حراسة المرمى عمرو السولية محمد النني أكرم توفیق أحمد ربيع غنام محمد محمد عواد علي لطفي محمد بسام محمود جاد خط الدفاع محمد مجدي أفشة مصطفى سعد محمد مسعد مصطفى شلبي إسلام عيسى خط الهجوم أحمد هاني كريم العراقي يحيى زكريا كريم فؤاد أحمد سامي محمود حمدي الونش ياسين مرعي هادي رياض عمر فايد محمد شريف أحمد ياسر ريان أحمد عاطف قطة مروان حمدي دانون TIGER BANQUEM Carrier ACU ΟΓΔ PUMA المتحدة للرياضة‎'‎


ضمت القائمة في حراسة المرمى:
محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

في خط الدفاع:
أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد 

في خط الوسط:
عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد  - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى 

في خط الهجوم:
محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.

 

 

الجريدة الرسمية