إبراهيم حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات

منتخب مصر، أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن وصول باقي أفراد الجهاز وعدد من اللاعبين المختارين لمعسكر نوفمبر قادمين من القاهرة، إلى الإمارات وتحديدا مدينة العين في السابعة مساء غدًا الأحد، استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا يوم ١٤ نوفمبر من الشهر الجاري باستاد هزاع بن زايد، كما سينضم اللاعبون المختارون من فرق الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا يوم ١٠ نوفمبر بمدينة العين بالإمارات عقب انتهاء مباراتي السوبر.

تابع إبراهيم حسن أن المنتخب سيبدأ تدريباته يوم ١٠ نوفمبر استعدادا لودية أوزبكستان على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر نوفمبر كالتالي:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

مصطفي شوبير

محمد هاني

محمد حمدي

احمد فتوح

رامي ربيعة

خالد صبحي

حسام عبد المجيد

محمد إسماعيل

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشين

محمد شحاته

محمود صابر

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

مروان عثمان

عمر مرموش

أحمد سيد زيزو

محمود عبد الحفيظ زلاكة

محمد صلاح

اسامه فيصل

صلاح محسن

مصطفي محمد.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين)

كما اتفق اتحاد الكرة على إقامة مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2026 بالمغرب.

