مهند لاشين خارج حسابات منتخب مصر بعد إصابته أمام الزمالك بالسوبر

منتخب مصر، خرج مهند لاشين لاعب وسط الفريق الأول بنادي بيراميدز من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري الخميس الماضي. 

ولم يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حتى كتابة هذه السطور موقفه من ضم لاعب بديل لـمهند لاشين حتى الآن، على أن يحسم حسام حسن قراره عقب انتهاء لقاء نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك.

إصابة مهند لاشين 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إصابة مهند لاشين لاعب الوسط الدولي وحاجته للعلاج والتأهيل لأكثر من أسبوع. 

وأوضح المنيري أن اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر وأجرى أشعة موجات صوتية اليوم في أبوظبي وأثبتت إصابته بمزق في السمانة وحاجته للعلاج للتأهيل لعشرة أيام.

وشدد المنيري على أنه تم إرسال الأشعة لجهاز منتخب مصر الأول في ظل ضم اللاعب للمعسكر المقام بمدينة العين، من أجل توضيح الصورة بشأن وجوده مع الفراعنة في معسكر الدورة الودية.

 قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر 

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس السبت، أسماء اللاعبين المشاركين في معسكر الإمارات ودورة الإمارات الودية، وضمت 26 لاعبا هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير.

الدفاع : محمد هاني - محمد حمدي - احمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاتة - محمود صابر - محمود حسن - تريزيجيه - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد صلاح.

الهجوم:  اسامه فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة القدم في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في دورة الإمارات.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

 

