محافظ الجيزة يدلي بصوته في انتخابات النواب بـ 6 أكتوبر

أدلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 منذ قليل، بلجنة مدرسة النصر الرسمية للغات الكائنة في شارع محمد فريد بجوار بنك مصر بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت اللجنة انتظامًا في سير العملية الانتخابية منذ الصباح، وسط تواجد من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

وحرص محافظ الجيزة على متابعة تجهيزات اللجنة وتسهيل إجراءات التصويت، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعكس وعي المواطنين ودورهم في اختيار ممثليهم.

وتستمر لجان انتخابات مجلس النواب 2025 في استقبال الناخبين على مستوى محافظة الجيزة وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى توفير تجربة انتخابية سلسة وآمنة للجميع.

