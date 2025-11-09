5 تعليمات حاسمة من محافظ الجيزة استعدادا لانتخابات مجلس النواب غدا

18 حجم الخط

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس النواب على المستوى التنظيمي والفني والأمني، مشددًا على أن أجهزة المحافظة ملتزمة بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وشدد النجار على أن المشاركة الإيجابية تُعد عاملًا أساسيًا لنجاح الانتخابات، داعيًا المواطنين للتوجه بكثافة للجان للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم اعتماد خطة تنظيم، تقوم على خمسة عناصر رئيسية وأعطى تعليماته للالتزام بها، وهي:

1. توفير أجواء انتخابية هادئة ومنظمة مع مراعاة حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أماكن انتظار مناسبة بالمقار ذات الكثافة العالية.



2. ضمان الشفافية والنزاهة عبر فتح قنوات تواصل مباشرة بين غرف العمليات بالمراكز والأحياء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.



3. دعم اللجان لوجستيًا من خلال توفير مقاعد إضافية، مظلات خارجية، أدوات النظافة، إضاءة كافية، ولوحات إرشادية تسهّل حركة الناخبين.



4. جاهزية كهربائية كاملة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لعدم حدوث أي انقطاع في التيار، خاصة في ساعات الذروة.



5. استنفار كامل للمرافق من شركات المياه والصرف الصحي والغاز متواجدة داخل مركز السيطرة الرئيسي، تحسبًا لأي طارئ.

