محافظ الجيزة: 6.6 مليون ناخب يستعدون للتصويت في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تضم واحدة من أكبر الكتل التصويتية في مصر، إذ يبلغ عدد من يحق لهم التصويت 6 ملايين و634 ألف ناخب وناخبة موزعين على كل المراكز والمدن والأحياء، بدءًا من شمال المحافظة وحتى جنوبها. وتتنوع الكثافات التصويتية ما بين مناطق حضرية مزدحمة مثل العجوزة والهرم وإمبابة، ومراكز ريفية واسعة مثل الصف وأطفيح والبدرشين.

وأضاف النجار أن هذه الأرقام تفرض بطبيعتها تحديات ضخمة في التنظيم، خاصة فيما يتعلق بتوزيع اللجان، واستيعاب أعداد الناخبين، وتسهيل الحركة داخل الشوارع المؤدية إلى المقار الانتخابية.

ولهذا، اعتمدت المحافظة منظومة توزيع دقيقة، شملت: 775 لجنة فرعية موزعة على 386 مقرًا انتخابيًا تشمل مدارس، مراكز شباب، وحدات محلية، ومؤسسات حكومية جاهزة لاستقبال الناخبين.

وبحسب مصادر داخل غرفة عمليات محافظة الجيزة، جرى اختيار المقار وفق معايير تتعلق بالمساحة، وسهولة الوصول، وتوفر الخدمات الأساسية، وخاصة الكهرباء والإنارة ودورات المياه.

وتُعد انتخابات مجلس النواب في مصر أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي تجسّد ممارسة المواطنين لحقهم في اختيار ممثليهم داخل الغرفة التشريعية الأولى، وفقًا لما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ويُشرف على العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها جهة مستقلة تتولى الإدارة الكاملة للانتخابات بجميع مراحلها، بدءًا من إعداد قواعد بيانات الناخبين وتحديد المواعيد والجداول الزمنية، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية.

وتعمل الهيئة وفق منظومة إلكترونية دقيقة تضمن نزاهة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

وتشهد الانتخابات الحالية مشاركة واسعة من القوى والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى المرشحين المستقلين، في ظل منافسة قوية على المقاعد الفردية.

وتواصل محافظة الجيزة استعداداتها لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، عبر توفير مقار اللجان، وتأمين مسارات دخول وخروج المواطنين، وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.