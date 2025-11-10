تسليم 36 عقدا لشباب مصريين للعمل في مجال الزراعة بالأردن (صور)

18 حجم الخط

سلمت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل وزارة العمل، نيابةً عن محمد جبران وزير العمل، 36 عقدا عمل لشباب مصريين اجتازوا الاختبارات، للعمل في مجال الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن الفرص التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع الجانب الأردني.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف التعاون مع الدول الشقيقة وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأكدت مدير عام التشغيل، أن الوزارة تحرص على المتابعة المستمرة لملف التشغيل الخارجي لضمان حقوق العمال المصريين في الخارج، مشيرةً إلى أن الوزارة مستمرة في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل بدول عربية وأجنبية.

