الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تسليم 36 عقدا لشباب مصريين للعمل في مجال الزراعة بالأردن (صور)

تسليم 36 عقد لشباب
تسليم 36 عقد لشباب مصريين للعمل في مجال الزراعة
18 حجم الخط
ads

سلمت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل وزارة العمل، نيابةً عن محمد جبران وزير العمل، 36 عقدا عمل لشباب مصريين اجتازوا الاختبارات، للعمل في مجال الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن الفرص التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع الجانب الأردني.

 يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف التعاون مع الدول الشقيقة وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج. 

 

وأكدت مدير عام التشغيل، أن الوزارة تحرص على المتابعة المستمرة لملف التشغيل الخارجي لضمان حقوق العمال المصريين في الخارج، مشيرةً إلى أن الوزارة مستمرة في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل بدول عربية وأجنبية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العمالة المصرية الماهرة هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل فتح اسواق جديدة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج مكاتب التمثيل العمالي وزارة العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل مجال الزراعة

مواد متعلقة

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب الخريجين في محافظتي السويس والجيزة

وزارة العمل: فرص توظيف جديدة بالأردن في مجال التحميل والتنزيل

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية