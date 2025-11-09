الأحد 09 نوفمبر 2025
رئيس مياه الجيزة يتفقد محطة إمبابة لمتابعة جاهزية التشغيل

واصل المهندس أحمد زكي عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولاته الميدانية، حيث قام بزيارة تفقدية لمحطة مياه إمبابة، رافقه خلالها عدد من قيادات الشركة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة مراحل تنقية المياه داخل المحطة، ابتداءً من المآخذ، مرورًا بأحواض الترويق والترشيح، إضافة إلى غرفة الكلور والمعمل الرئيسي، وذلك للتأكد من التزام فرق التشغيل بإجراءات ضمان الجودة واستقرار ضغوط المياه بالمناطق المُغطاة.

 

وشدد المهندس أحمد زكي عبدالعزيز على ضرورة تطبيق الإجراءات القياسية في التشغيل والصيانة الوقائية، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية لحالة المعدات والمحركات لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

وتعد محطة مياه إمبابة أكبر محطات إنتاج المياه بمحافظة الجيزة، بطاقة فعلية تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف متر مكعب يوميًا، وتغذي مناطق إمبابة والوراق وجزيرة محمد وبولاق الدكرور والجيزة، إضافة إلى أجزاء من فيصل والهرم وبشتيل وأرض اللواء. كما تتميز المحطة بنظام مراقبة “اسكادا” لمتابعة منسوب المياه والضغوط وتشغيل الطلمبات لحظيًا، فيما حصل معملها على شهادة الاعتماد الدولي ISO 17025 في جودة وكفاءة التحاليل.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة جولات موسعة يجريها رئيس الشركة لمتابعة الأداء الميداني لمحطات المياه والصرف الصحي، في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة الخدمة وضمان استدامتها للمواطنين في محافظة الجيزة.

الجريدة الرسمية