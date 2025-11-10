الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخبار مصر

خطة رؤساء الأحياء بالجيزة للنظافة ورفع الإشغالات خلال انتخابات مجلس النواب

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تعليمات واضحة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة، للاهتمام بنظافة الشوارع المحيطة باللجان خلال فترة انتخابات مجلس النواب،  والتي تعتبر أهم سبل الراحة للناخبين.

وأصدر رؤساء الأحياء بمحافظة الجيزة أوامرهم لمسؤولي النظافة والمتابعة الميدانية برفع الإشغالات فورًا من محيط المقار الانتخابية، وغسل الشوارع الرئيسية والشوارع المؤدية للجان، ورفع المخلفات أولًا بأول.

كما اشتملت خطة رؤساء الأحياء تعزيز الإنارة وتغيير الكشافات المتهالكى، وإزالة أي تعديات قد تعوق الحركة خلال فترة انتخابات مجلس النواب وما بعدها.


وفور صدور تلك التعليمات تم انتشار فرق النظافة في أماكن مختلفة مثل الهرم وإمبابة والسادس من أكتوبر، حيث تعمل المعدات حتى ساعات متأخرة من الليل، لوضع اللمسات النهائية لاستقبال يوم انتخابي مكتمل المعايير.

الجريدة الرسمية