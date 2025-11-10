إزالة مصعد مخالف بعقار سكني في الإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

نجحت الوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية، في التصدي لمحاولة إنشاء مصعد مخالف من خارج إحدى العمائر السكنية في محافظة الإسماعيلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات.

رصد مخالفة صريحة لإنشاء مصعد مخالف

وكانت قد رصدت الوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية، قيام مالك إحدى العمائر السكنية بمحاولة إنشاء مصعد من خارج العمارة مما يعد مخالفة صريحة لتصاميم العقار، وبخاصة وأن المالك لم يسعى للحصول على ترخيص لتركيب المصعد.

إزالة المخالفة بصورة فورية

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لحي ثالث بمدينة الإسماعيلية بإزالة كابينة المصعد الواقع بعقار بأرض الجمعيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ومن جانبه وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تشديدات على التعامل الفورى حيال المخالفات

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ويجرى تنفيذ أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

