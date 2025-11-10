الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

جولة لأطفال المحافظات الحدودية بالحي الإفرنجي بالإسماعيلية ضمن الأسبوع الـ39 لمشروع "أهل مصر"

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
شهد الحي الإفرنجي بمدينة الإسماعيلية جولة تثقيفية وترفيهية لأطفال المحافظات الحدودية المشاركين في الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 15 نوفمبر الجاري.

وكيل صحة الإسماعيلية تشدد على حسن معاملة المرضى بمستشفى الحميات (صور)

معامل الإسماعيلية تحصد المركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة الأمان المعملي

التعريف بحى الإفرنجي 

وقدمت للأطفال خلال الجولة شروح حول الحي الذي يعد من أقدم وأجمل أحياء مدينة الإسماعيلية، حيث أمر بتأسيسه الخديو إسماعيل باشا على يد المهندس الفرنسي هوسمان، ليكون مقرا لإقامة الفرنسيين والأجانب العاملين في هيئة قناة السويس قبل افتتاحها. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 

حى الإفرنج جزء من قناة السويس 

 

ويطل الحي على جزء من قناة السويس وبحيرة التمساح، ويتميز بأشجاره الباسقة وزهوره النادرة، فضلا عن فيلاته الأنيقة المكونة من طابقين ذات النوافذ العالية والطراز الفرنسي المميز، حتى أطلق عليه الزائرون لقب "باريس الصغرى"، حيث يضم نحو 370 فيلا يعود تاريخها إلى أكثر من 150 عاما. 

 

ومع مرور الزمن، تحولت هذه المساكن إلى بيوت لموظفي قناة السويس المصريين، ثم أصبحت اليوم طرازا معماريا فريدا ومزارا سياحيا من معالم مدينة الإسماعيلية.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وخلال الجولة التي جاءت بحضور د. بدوي مبروك مدير عام ثقافة القرية والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، زار الأطفال أيضا كورنيش نمرة 6، الذي يعد الممشى السياحي الرئيسي لأهالي المدينة، ويقبل عليه الزوار لاستمتاعهم بجمال المشهد الطبيعي وصيد الأسماك وممارسة الرياضة، إلى جانب كونه من أشهر المتنزهات الترفيهية بالإسماعيلية.

 

واختتمت الجولة بزيارة عدد من الحدائق العامة والمتنزهات، حيث استمتع الأطفال باللهو والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة والتفاعل.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

يشارك في الأسبوع الثقافي 160 طفلا من محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إلى جانب عدد من أطفال القاهرة، في برنامج متنوع يجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء والزيارات الميدانية، بما يعزز التواصل الثقافي والإنساني بين أبناء المحافظات المختلفة.

 

ويتضمن البرنامج مجموعة من الورش الأدبية والفنية وورش الفنون التشكيلية، إلى جانب ورش الحرف التراثية وفنون الأداء، فضلا عن الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، مثل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ومسجد العباسي أحد أقدم مساجد المدينة، بالإضافة إلى يوم رياضي ترفيهي للأطفال المشاركين. 

 

يقام الأسبوع الثقافي بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

 

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الهادفة إلى رعاية أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويأتي في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
 


 

وزارة الثقافة المصرية الهيئة العامة لقصور الثقافة أسبوع أهل مصر يهمنا الإنسان أطفال المحافظات الحدودية 39 الاسماعيلية

الجريدة الرسمية