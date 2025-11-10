الإثنين 10 نوفمبر 2025
عصام كامل

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي في المباراة المرتقبة المقرر لها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، على أن تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد برج العرب. 

 

بعثة الأهلي تصل القاهرة

وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المحلي على حساب الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد.

وتُوج الأهلي أمس ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الاسماعيلي النادي الأهلي الأهلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

الجريدة الرسمية