أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتوج بالسوبر المصري على حساب الزمالك.. زيزو يرفض مصافحة هشام نصر.. وخوان بيزيرا يعتذر لجماهير الأبيض لخسارة اللقب.. منتخب مصر للناشئين يتأهل للدور الثاني في كأس العالم

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الأهلي والزمالك، توج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز علي حساب نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

الأهلي والزمالك،توج محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بجائزة أفضل حارس مرمى في مباراة نهائي كأس السوبر المصري، بعد الأداء المتميز الذي قدمه خلال البطولة.



الأهلي والزمالك، دخل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، في حالة بكاء عقب خسارة فريقه لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبفوزه باللقب، حصد الأهلي مكافأة مالية قدرها 350 ألف دولار، وفقا للائحة البطولة، وتتوزع المكافأة بين 300 ألف دولار للقب البطولة و50 ألف دولار إضافية مقابل مشاركة الفريق في كأس السوبر المصري للأبطال.

حسم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة رسميا، بطاقة التأهل للدور الثاني في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

عبر أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، مؤكدًا أن البطولة تمنح الفريق دفعة قوية لبقية الموسم.



شهدت مراسم تتويج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري موقفا مثيرا للجدل، بعد تجاهل أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أثناء مراسم تتويج الأحمر بكأس السوبر المصري.

هنأ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري علي حساب الزمالك.

أكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يشعر بسعادة كبيرة بعدما تُوج بلقبه الأول مع الأهلي، خلال أسابيع قليلة من توليه المهمة الفنية للفريق، مشددا على أن التتويج بالبطولات مع الأهلي كان هدفه الرئيسي قبل قدومه إلى مصر.

أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، عن حزنه لخسارة فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن ظروف المباراة والإصابات كانت عوامل مؤثرة على الأداء.

توج أحمد بلحاج، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، بجائزة هداف بطولة كأس السوبر المصري برصيد هدفين سجلهما خلال مشاركة فريقه في البطولة.

الأهلي والزمالك، توج مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر المصري بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال البطولة.

