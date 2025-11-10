الإثنين 10 نوفمبر 2025
البرازيل وزامبيا يتعادلان 1-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

منتخب البرازيل تحت
منتخب البرازيل تحت 17 عاما
تعادل منتخب البرازيل مع  نظيره منتخب زامبيا  بنتيجة 1ـ1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، يمثلون كل قارات العالم.

وبتلك النتيجة يحتل البرازيل المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب زامبيا المركز  الثاني بنفس عدد النقاط. 

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا

أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا.

