الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم علي سيلتا فيجو 2/3 في الشوط الأول

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

تقدم فريق برشلونة علي نظيره فريق سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينم اليوم الأحد علي ملعب  ملعب "بالايدوس" ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، موسم 2025/ 26.

وسجل اهداف  برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقة 10 من ركلة جزاء والدقيقة 37، ولامين يامال في الدقيقة 4+45.  

وجاء هدفي سيلتا فيجو عن طريق سيرجيو كاريرا في الدقيقة 11 وبورخا ايجليسياس في الدقيقة 43.

وكان هانز فليك مدرب برشلونة اعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيلتا فيجو والذي جاء كالتالي:

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، إريك جارسيا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال

ترتيب مباراة برشلونة وسيلتا فيجو 

ويمتلك برشلونة 25 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث، في حين أن سيلتا فيجو لديه 13 نقطة حيث يحتل المركز الثالث عشر في الوقت الحالي بجدول ترتيب الليجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني

مواد متعلقة

فرانفكورت يخطف فوزا صعبا أمام ماينز بهدف في الدوري الألماني

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة غزل المحلة مع علاء عبد العال

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التتويج بالسوبر المصري

موعد عودة بعثة الأهلي إلي القاهرة بعد التتويج بالسوبر المصري

محمد يوسف: جماهير الأهلي عنصر أساسي واللاعبون لديهم دوافع وراء تحقيق السوبر

بعثة الأهلي تصل فندق إقامتها في أبو ظبي بعد التتويج بالسوبر المصري (فيديو)

عادل مصطفى: هدفنا كان حصد اللقب أمام الزمالك وأحمد عبدالرؤوف مدرب جيد

توروب يكافئ لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم علي سيلتا فيجو 2/3 في الشوط الأول

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

كلاتينبرج يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

محمد الدماطي: الفوز على الزمالك له مذاق خاص والأهلي يعزز هيمنته بالسوبر

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على لاتسيو 0/1 في الشوط الأول

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

خبيرة طاقة تكشف السر الحقيقي وراء انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

هل الطلاق بالفرانكو عبر وسائل التواصل يقع؟ عالم أزهري يحسم الجدل

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية