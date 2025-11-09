الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم علي سيلتا فيجو 2/3 في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق برشلونة علي نظيره فريق سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينم اليوم الأحد علي ملعب ملعب "بالايدوس" ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، موسم 2025/ 26.

وسجل اهداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقة 10 من ركلة جزاء والدقيقة 37، ولامين يامال في الدقيقة 4+45.

وجاء هدفي سيلتا فيجو عن طريق سيرجيو كاريرا في الدقيقة 11 وبورخا ايجليسياس في الدقيقة 43.

وكان هانز فليك مدرب برشلونة اعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيلتا فيجو والذي جاء كالتالي:

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، إريك جارسيا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال

ترتيب مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

ويمتلك برشلونة 25 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث، في حين أن سيلتا فيجو لديه 13 نقطة حيث يحتل المركز الثالث عشر في الوقت الحالي بجدول ترتيب الليجا.

