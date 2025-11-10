الإثنين 10 نوفمبر 2025
تنفيذ أكبر خطة لرد الشىء لأصله بقيمة 150 مليون جنيه في دمياط

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن إطلاق أكبر خطة لرد الشيء لأصله على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وتحسين الحركة المرورية في مختلف المناطق.
وأشار المحافظ إلى أن الخطة تشمل أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية المصاحبة لتسهيل حركة المواطنين وتعزيز السلامة المرورية.

أعمال الطرق الرئيسية والمناطق المختلفة

أوضح المحافظ أن المشروع يغطي كافة مناطق المحافظة، بما يضمن تحسين الشبكة الطرقية وربط الأحياء والمراكز بعضها ببعض، وتسهيل وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

التنسيق مع هيئة الطرق والكباري لضمان سرعة الإنجاز

وجّه الدكتور الشهابي بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الطرق وهيئة الطرق والكباري لتجاوز أي عقبات محتملة وضمان استكمال الأعمال بكفاءة عالية، مؤكدًا أن سرعة التنفيذ لا تقل أهمية عن جودة المشروع نفسه.

الجريدة الرسمية