تنفيذ أكبر خطة لرد الشىء لأصله بقيمة 150 مليون جنيه في دمياط

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن إطلاق أكبر خطة لرد الشيء لأصله على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وتحسين الحركة المرورية في مختلف المناطق.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة تشمل أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية المصاحبة لتسهيل حركة المواطنين وتعزيز السلامة المرورية.

اجتماع محافظ دمياط مع المجلس التنفيذي

أعمال الطرق الرئيسية والمناطق المختلفة

أوضح المحافظ أن المشروع يغطي كافة مناطق المحافظة، بما يضمن تحسين الشبكة الطرقية وربط الأحياء والمراكز بعضها ببعض، وتسهيل وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

التنسيق مع هيئة الطرق والكباري لضمان سرعة الإنجاز

وجّه الدكتور الشهابي بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الطرق وهيئة الطرق والكباري لتجاوز أي عقبات محتملة وضمان استكمال الأعمال بكفاءة عالية، مؤكدًا أن سرعة التنفيذ لا تقل أهمية عن جودة المشروع نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.