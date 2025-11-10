الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ دمياط يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط
ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث وجه برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب بالمحافظة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير سبل الراحة للناخبين

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة تجهيز اللجان الانتخابية بالكامل وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية لتأمين العملية الانتخابية وضمان انسيابها بسلاسة في جميع مراكز المحافظة.

تنسيق مع الوحدات المحلية لتحديد أماكن الدعاية

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الإعلانات لتحديد أماكن مناسبة لوضع لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين، بما لا يعيق حركة المرور أو يتسبب في تشويه المظهر الجمالي للشوارع والميادين.

تأكيد على الحياد والنزاهة

وأكد الدكتور الشهابي أن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن دور المحافظة يقتصر على توفير المناخ المناسب وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية تامة وفق تعليمات اللجنة العليا للانتخابات.

 

اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المجلس التنفيذي للمحافظة انطلاق انتخابات مجلس النواب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات دمياط درجة الإستعداد القصوى محافظ دمياط مرحلة الثانية رؤساء الوحدات المحلية

الجريدة الرسمية