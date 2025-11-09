فرانفكورت يخطف فوزا صعبا أمام ماينز بهدف في الدوري الألماني

18 حجم الخط

حقق فريق اينتراخت فرانكفورت فوزا صعبا علي نظيره فريق ماينز بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وسجل هدف الفوز لفريق فرانفكورت اللاعب ريتسو دوان في الدقيقة 80.

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة يحتل فريق فرانفكورت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة، بينما ياتي ماينز في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

دورتموند يتعادل مع هامبورج

تعادل فريق بوروسيا دورتموند أمام هامبورج، 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

تعادل دورتموند وهامبورج

تقدم دورتموند في النتيجة عن طريق اللاعب كارني تشوكويميكا في الدقيقة 64، قبل أن يخطف هامبورج هدف التعادل القاتل عبر رانسفورد ييبوا في الدقيقة 90+7، ليحرم أصحاب الأرض من ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا التعادل، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما رفع هامبورج رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر.

