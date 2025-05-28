طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر

طريقة عمل الموزة الضاني، الموزة الضانى من قطع اللحوم الشهيرة التى تتميز بمذاق شهى لا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الموزة الضانى، سهلة وبسيطة حيث تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل وعادة تقدم فى عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الموزة الضانى فى الفرن.

مكونات عمل الموزة الضانى:-

4 موزات ضاني (يفضل أن تكون صغيرة الحجم)

2 حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح

4 فصوص ثوم مهروسة

1 جزرة مقطعة شرائح (اختياري)

1 عود كرفس (اختياري)

2 ورقة لورا (غار)

3 فصوص حبهان (هيل)

1 عود قرفة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات لحمة (كمون – قرفة – قرنفل – جوزة الطيب)

كوب مرق لحم أو ماء ساخن

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الموزة الضانى فى الفرن:-

تغسل الموزات جيدا وتجفف.

تتبل بالملح، الفلفل، بهارات اللحمة، عصير الليمون، والثوم المهروس، وتترك لمدة ساعة على الأقل (ويفضل طوال الليل في الثلاجة).

في طاسة ساخنة بها القليل من السمنة أو الزيت، تحمر الموزات من جميع الجوانب حتى تكتسب لون ذهبي.

في صينية فرن، يوضع البصل المقطع، الجزر، الكرفس، ورق اللورا، الحبهان، عود القرفة.

توضع الموزات فوق الخضار، ثم يضاف كوب من المرق.

تغطى الصينية بورق فويل بإحكام.

توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 1.5 إلى 2 ساعة، أو حتى تنضج الموزة وتصبح طرية تماما.

تزال ورقة الفويل في آخر 10 دقائق من الطهي ليتحمر الوجه وتأخذ لون مميز.

تقدم الموزة الضاني مع الأرز بالشعرية أو الفتة أو البطاطس البوريه.

يمكن تزيين الطبق بالبقدونس المفروم أو المكسرات المحمصة حسب الرغبة.

طريقة عمل الموزة الضانى

ولعمل اللحمة المشوية فى البيت:-

مكونات عمل اللحمة المشوية:

بصل مفروم ناعم دون تصفية

طماطم مفرومة

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

رشة قرفة

عصير ليمون

طريقة عمل اللحمة المشوية:

- نحضر جميع مكونات التتبيلة ونضعها فى بولة عميقة ونقلبها جيدا حتى تتجانس معا.

- ثم نحضر اللحم ويفضل أن تكون مناسبة للشوى مثل لحم الريش أو لحم الفخذة وذلك لسرعة وسهولة نضجها على الفحم.

-ثم نضع اللحم كما هو وبدون غسيل فى التتبيلة ونقلبه جيدا.

- ونغطى البولة ونتركها فى الثلاجة ليلة كاملة.

- وفى اليوم التالى، نرص اللحم على شواية الفحم أو على الجريل، مع مراعاة تقليبه حتى تمام النضج، ويمكن أيضا رصه فى صينية فرن ودهانه بالقليل من الزبد الطرى ثم نغطى الصينية بورق الفويل، وندخله الفرن حتى تمام النضج، ثم ننزع الفويل ونشعل الشواية ونتركه حتى يحمر لونه.

- ثم يقدم بعدها ساخنا بجانب الأرز بالخلطة أو الفتة، حسب الرغبة.

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