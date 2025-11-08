السبت 08 نوفمبر 2025
النيابة تعاين حريق داخل مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس

تعاين النيابة العامة حريقا نشب بمدخنة مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، دون وقوع أى إصابات.

حريق مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس
حريق مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس

وبالفحص تبين أن الحريق اقتصر على المدخنة ولم يمتد لباقي المطعم أو المحلات المجاورة.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

