الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد قليل، محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدا داخل مستشفى حلوان العام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات 15 مايو، بعد قليل، محاكمة ممرضة متهمة بإشعال النيران عمدًا داخل غرف الرعاية المركزة بمستشفى حلوان العام.

 

وأدلت "شروق" الممرضة المتهمة بإشعال النيران في غرفة العناية المركزة بمستشفى حلوان العام باعترافات صادمة أمام رجال المباحث عقب إلقاء القبض عليها.

 

وقالت المتهمة: “مكنتش مخططة أولع النار في المستشفى، لكن بحب أشوف النار والحرائق وهي بتولع وخوف الناس، ودي متلازمة عندي”.

وتابعت: “مسكت الولاعة وعملت 4 حرائق بغرف مختلفة في مستشفى حلوان العام، أول حريق كان الساعة 12 وولعت في سرير مريض، وبعد الحريق الأول بساعة ولعت في غرفة التمريض وغرفة تالتة، ورحت أشعلت النار في غرفة العناية المركزة".

وأكدت: "ماليش خلافات مع حد، واللي عملته بسبب رغبة خاصة في إشعال الحرائق”، في إشارة إلى أنها تعاني متلازمة البيرومانيا Pyromania.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تمكنت من حل لغز حريق غرفة العناية المركزة بمستشفى حلوان العام الذى وقع أول أمس وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ممرضة.

ودلت التحريات الأولية أن المتهمة “شروق ع. أ.”، أشعلت النار في المستشفى، وكانت تراقب حالة الرعب بين المرضى والعاملين، وتم إنقاذ 16 مريضًا بمعجزة ونقلهم لمستشفيات أخرى، ورجحت التحريات أن يكون سبب إقدامها على الواقعة لخلافات مع مرؤوسيها وزملائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العناية المركزة الرعاية المركزة مستشفى حلوان العام مستشفي حلوان محكمة جنايات 15 مايو حلوان العام

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 117 متهما بالخلية الإعلامية لجلسة 11 يناير

النيابة تعاين حريق داخل مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس

هل تؤجل الرضاعة تنفيذ الإعدام في المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 بالمنيا؟

موعد النطق بالحكم على التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية فيديوهات خادشة

المحكمة تستمع لمرافعة النيابة في قضية البلوجر محمد عبد العاطي

تأجيل محاكمة البلوجر لوشا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

العقوبات القانونية المتوقعة لفتاتين تدخنان "الفيب" داخل مترو الأنفاق

اليوم نظر محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي بتهمة بث فيديوهات خادشة

الأكثر قراءة

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-11-2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا والقناة الناقلة

حالة المرور اليوم، كثافات بالقاهرة والجيزة مع تكثيف الخدمات الميدانية لضبط الحركة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية