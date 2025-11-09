بعد قليل، محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدا داخل مستشفى حلوان العام

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات 15 مايو، بعد قليل، محاكمة ممرضة متهمة بإشعال النيران عمدًا داخل غرف الرعاية المركزة بمستشفى حلوان العام.

وأدلت "شروق" الممرضة المتهمة بإشعال النيران في غرفة العناية المركزة بمستشفى حلوان العام باعترافات صادمة أمام رجال المباحث عقب إلقاء القبض عليها.

وقالت المتهمة: “مكنتش مخططة أولع النار في المستشفى، لكن بحب أشوف النار والحرائق وهي بتولع وخوف الناس، ودي متلازمة عندي”.

وتابعت: “مسكت الولاعة وعملت 4 حرائق بغرف مختلفة في مستشفى حلوان العام، أول حريق كان الساعة 12 وولعت في سرير مريض، وبعد الحريق الأول بساعة ولعت في غرفة التمريض وغرفة تالتة، ورحت أشعلت النار في غرفة العناية المركزة".

وأكدت: "ماليش خلافات مع حد، واللي عملته بسبب رغبة خاصة في إشعال الحرائق”، في إشارة إلى أنها تعاني متلازمة البيرومانيا Pyromania.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تمكنت من حل لغز حريق غرفة العناية المركزة بمستشفى حلوان العام الذى وقع أول أمس وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ممرضة.

ودلت التحريات الأولية أن المتهمة “شروق ع. أ.”، أشعلت النار في المستشفى، وكانت تراقب حالة الرعب بين المرضى والعاملين، وتم إنقاذ 16 مريضًا بمعجزة ونقلهم لمستشفيات أخرى، ورجحت التحريات أن يكون سبب إقدامها على الواقعة لخلافات مع مرؤوسيها وزملائها.

