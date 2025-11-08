السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة 117 متهما بالخلية الإعلامية لجلسة 11 يناير

المحكمة، فيتو
المحكمة، فيتو
 أجلت الدائرة الثانية إرهاب، منذ قليل، نظر محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بـ الخلية الإعلامية، لجلسة 11 يناير المقبل.

وجاء في أمر إحالة المتهمين، أنهم تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية