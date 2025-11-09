أحمد عبدالرؤوف يحذر لاعبي الزمالك من الحكم التركي قبل السوبر

18 حجم الخط

وجه أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، تحذيرات واضحة للاعبيه بشأن الحكم التركي المكلف بإدارة نهائي السوبر المصري.

وأكد عبدالرؤوف خلال المحاضرة أن الحكم يشتهر بإخراج عدد كبير من البطاقات الصفراء والحمراء، مطالبًا اللاعبين بتجنب الاحتجاجات والتركيز فقط في اللعب.

كما شدد على أهمية الالتزام بالتعليمات الدفاعية لتفادي أي قرارات قد تؤثر على مجريات المباراة، خصوصًا في ظل حساسية اللقاء وقوته أمام الأهلي.

