ذكرى إعدام صدام حسين، الرجل الذي أحكم قبضته على السلطة وتحدى أمريكا

في مثل هذا اليوم من عام 2006 أُعدم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد محاكمة استمرت أكثر من عام، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر الفترات جدلًا وتأثيرًا في تاريخ العراق الحديث، فصدام حسين، الذي حكم البلاد لما يقرب من ربع قرن، كان فاعلًا رئيسيًا في تشكيل المشهد السياسي والعسكري في الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

من هو صدام حسين ؟

ولد صدام حسين عبد المجيد في أبريل 1937 بقرية العوجة قرب مدينة تكريت شمال العراق. نشأ في بيئة ريفية قاسية، وانتقل في سن مبكرة إلى بغداد، حيث انخرط في النشاط السياسي من خلال حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي كان يتبنى أفكار القومية العربية والوحدة والتحرر من النفوذ الأجنبي.

قصة صعود صدام حسين إلى السلطة

بدأ صدام حسين صعوده الفعلي داخل هياكل السلطة بعد انقلاب حزب البعث عام 1968، حيث شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، وكان مسؤولًا عن ملفات الأمن الداخلي وبناء أجهزة الدولة وفي عام 1979، تسلم رئاسة الجمهورية بعد استقالة أحمد حسن البكر، ليصبح خامس رئيس للعراق.

خلال سنوات حكمه الأولى، ركز صدام على تعزيز سلطة الدولة المركزية، ووسع من دور الأجهزة الأمنية، بالتوازي مع سياسات اقتصادية استفادت من الطفرة النفطية في السبعينيات، ما انعكس على مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة.

كما عزز حضوره الإقليمي، وطرح نفسه كأحد رموز القومية العربية في مرحلة ما بعد عبد الناصر.

الحروب والإخفاقات السياسية ل صدام حسين

شهد عهد صدام حسين سلسلة من الصراعات العسكرية الكبرى، أبرزها الحرب العراقية الإيرانية (1980–1988)، التي استنزفت قدرات العراق البشرية والاقتصادية، وانتهت دون حسم واضح.

وفي عام 1990، أدى غزو الكويت إلى تدخل دولي واسع وحرب الخليج الثانية، ثم فرض عقوبات اقتصادية قاسية على العراق استمرت لسنوات.

وتسببت تلك الحروب والعقوبات في تراجع حاد بمستوى المعيشة، وخلخلت بنية الدولة والمجتمع. ورغم محاولات النظام الحفاظ على تماسك السلطة، دخل العراق مرحلة من العزلة الدولية والاضطراب الداخلي.

سقوط نظام صدام حسين وكواليس المحاكمة

في عام 2003، أطاحت القوات الأميركية وحلفاؤها بنظام صدام حسين، عقب غزو العراق، ليختفي الرئيس السابق عدة أشهر قبل القبض عليه في ديسمبر من العام نفسه.

وبدأت محاكمته أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا بتهم تتعلق بقضية الدجيل، وانتهت بإدانته والحكم عليه بالإعدام شنقًا.

ونفذ الحكم فجر 30 ديسمبر 2006 ومع رحيله طويت صفحة حكم شكل ملامح العراق سياسيًا وأمنيًا لعقود، ولا تزال آثاره موضع نقاش وتحليل في سياق ما آلت إليه أوضاع الدولة العراقية بعد هذه الحقبة.

