شهداء لقمة العيش، الشرقية تودع شقيقين ضحايا حادث تصادم بالسعودية (صور)

شيّع أهالي قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية في مشهد جنائزي مهيب، منذ قليل جثماني الشقيقين أحمد ومحمد عبد الوهاب العيسوي، اللذين لقيا مصرعهما في حادث سير مروع بالمملكة العربية السعودية أثناء توجههما إلى مقر عملهما.

هربيط تودع شقيقين لقيا حتفهما في المملكة العربية السعودية

وخرجت الجنازة من مسجد السادات بقرية هربيط أبو كبير محافظة الشرقية وسط حزن وانهيار شديدين، سادت بين الأهالي وأقارب الفقيدين، الذين عبّروا عن ألمهم لفقد شابين عُرفا بحسن الخلق وسمعة طيبة بين أبناء قريتهما.

إجراءات استلامهما من الحجر الصحي بمعرفة ذويهما

وكان جثمانا الشقيقين قد وصلا إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة قادمة من المملكة العربية السعودية، حيث جرت إجراءات استلامهما من الحجر الصحي بمعرفة ذويهما تمهيدًا لنقلهما إلى مسقط رأسيهما ودفنهما بمقابر الأسرة بقرية هربيط.

صفحات التواصل الاجتماعي تتحول إلى ساحة نعي ورثاء

وعمّ الحزن أرجاء قرية هربيط فور انتشار الخبر، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحة نعي ورثاء، حيث عبّر الأهالي عن بالغ حزنهم لفقد اثنين من خيرة شباب القرية الذين عُرفا بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

وقال أحد أبناء القرية: "فقدنا اثنين من خيرة الشباب الخلوقين، كانا مثالًا للأدب والاحترام والعمل الشريف.. نسأل الله أن يجعل مثواهما الجنة.

