الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شهداء لقمة العيش، الشرقية تودع شقيقين ضحايا حادث تصادم بالسعودية (صور)

الشرقية تودع شقيقين
الشرقية تودع شقيقين ضحايا حادث تصادم بالسعودية
18 حجم الخط

شيّع أهالي قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية في مشهد جنائزي مهيب، منذ قليل جثماني الشقيقين أحمد ومحمد عبد الوهاب العيسوي، اللذين لقيا مصرعهما في حادث سير مروع بالمملكة العربية السعودية أثناء توجههما إلى مقر عملهما.

حادث يودي بحياة شقيقين من الشرقية أثناء عملهما بالسعودية (صور)

هربيط تودع شقيقين لقيا حتفهما في المملكة العربية السعودية 

وخرجت الجنازة من مسجد السادات بقرية هربيط أبو كبير محافظة الشرقية وسط حزن وانهيار شديدين، سادت بين الأهالي وأقارب الفقيدين، الذين عبّروا عن ألمهم لفقد شابين عُرفا بحسن الخلق وسمعة طيبة بين أبناء قريتهما.

 

ضحايا حادث السعودية،فيتو
ضحايا حادث السعودية،فيتو
<span style=
حادث مروع يودي بحياة شقيقين من الشرقية في المملكة العربية السعودية،فيتو

إجراءات استلامهما من الحجر الصحي بمعرفة ذويهما

وكان جثمانا الشقيقين قد وصلا إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة قادمة من المملكة العربية السعودية، حيث جرت إجراءات استلامهما من الحجر الصحي بمعرفة ذويهما تمهيدًا لنقلهما إلى مسقط رأسيهما ودفنهما بمقابر الأسرة بقرية هربيط.

لحظة استلام جثامين ضحايا حادث السعودية،فيتو
لحظة استلام جثامين ضحايا حادث السعودية،فيتو

صفحات التواصل الاجتماعي تتحول إلى ساحة نعي ورثاء

وعمّ الحزن أرجاء قرية هربيط فور انتشار الخبر، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحة نعي ورثاء، حيث عبّر الأهالي عن بالغ حزنهم لفقد اثنين من خيرة شباب القرية الذين عُرفا بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

<span style=
حادث مروع يودي بحياة شقيقين من الشرقية في المملكة العربية السعودية،فيتو

وقال أحد أبناء القرية: "فقدنا اثنين من خيرة الشباب الخلوقين، كانا مثالًا للأدب والاحترام والعمل الشريف.. نسأل الله أن يجعل مثواهما الجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع شقيقين بالسعودية جنازة مهيبة لشقيقين لقيا حتفهما بالسعودية حوادث المملكة العربية السعودية قرية هربيط ابوكبير اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

إقبال السيدات على لجنة قنا النموذجية للإدلاء بأصواتهن في انتخابات النواب (فيديو وصور)

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

بالأسماء، فوز 12 مرشحا في انتخابات غرفة الطباعة لدورة 2025-2029

إقبال المواطنين على انتخابات النواب بلجنة قايتباي في كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

إحالة 10 أشخاص للمحاكمة بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول واستجداء المارة بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025، تزايد الإقبال على لجنة الشهيد مصطفى عثمان بالمنيا

تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

بعد تأهله رسميا، ماذا يحتاج منتخب مصر أمام إنجلترا ليتصدر مجموعته بمونديال الناشئين؟

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية