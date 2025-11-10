الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال السيدات على لجنة قنا النموذجية للإدلاء بأصواتهن في انتخابات النواب (فيديو وصور)

قنا،فيتو
قنا،فيتو
18 حجم الخط

شهدت لجنة قنا النموذجية، إقبالا كثيفا من قبل السيدات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب 2025، بعد نحو ساعتين من فتح باب التصويت. 

كما شهد محيط لجان الاقتراع تشديدات أمنية لمنع أي فوضى من شأنها تعكير صفو عملية الأنتخابات البرلمانية. 

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

IMG_20251110_103505_1
IMG_20251110_103505_1
IMG_20251110_103457_1
IMG_20251110_103457_1
IMG_20251110_103453_1
IMG_20251110_103453_1
IMG_20251110_103447
IMG_20251110_103447
IMG_20251110_103434_1
IMG_20251110_103434_1
IMG_20251110_103432
IMG_20251110_103432
IMG_20251110_103429_1
IMG_20251110_103429_1
الأقصر أسوان أسيوط المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 قنا

مواد متعلقة

توافد المواطنين على لجنة معهد قنا النموذجي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب (فيديو)

نائب محافظ قنا يتابع لجان انتخابات النواب من مركز شبكة الطوارئ

صحة قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادًا لانتخابات مجلس النواب

محافظ قنا يتفقد جاهزية مقار لجان انتخابات النواب قبل انطلاقها غدا

الأكثر قراءة

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تكثيف الخدمات الأمنية بمحيط لجان انتخابات النواب بالجيزة (فيديو)

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني يشيد بتوسع مصر في مشروعات البنية التحتية البحرية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية