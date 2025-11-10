إقبال السيدات على لجنة قنا النموذجية للإدلاء بأصواتهن في انتخابات النواب (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة قنا النموذجية، إقبالا كثيفا من قبل السيدات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب 2025، بعد نحو ساعتين من فتح باب التصويت.

كما شهد محيط لجان الاقتراع تشديدات أمنية لمنع أي فوضى من شأنها تعكير صفو عملية الأنتخابات البرلمانية.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

IMG_20251110_103505_1

IMG_20251110_103457_1

IMG_20251110_103453_1

IMG_20251110_103447

IMG_20251110_103434_1

IMG_20251110_103432