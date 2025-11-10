الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 10 أشخاص للمحاكمة بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول واستجداء المارة بالجيزة

محاكمة المتهمين،
محاكمة المتهمين، فيتو
18 حجم الخط

أحالت نيابة الجيزة 10 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة الجيزة. 

وكشفت التحريات أن المتهمين 6 رجال و4 سيدات، لـ 6 منهم معلومات جنائية، يستغلون أطفال أحداث في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، مما يعرض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بهذه الطريقة.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي باستغلال الأطفال والحصول على متحصلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وجرى تسليم المجني عليهم لأهلهم، وأُخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهلهم في إحدى دور الرعاية.

نيابة الجيزة الجيزة القاهرة اعمال التسول واستجداء المارة دور الرعاية

الجريدة الرسمية