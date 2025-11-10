الإثنين 10 نوفمبر 2025
بالأسماء، فوز 12 مرشحا في انتخابات غرفة الطباعة لدورة 2025-2029

فوز 12 مرشحًا في انتخابات غرفة الطباعة
أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، فوز 12 عضوًا في انتخابات غرفة صناعات الطباعة والتغليف للدورة الجديدة 2025-2029، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 121 عضوًا، بينهم 59 عضوًا يحق لهم التصويت.

وجاء فوز الأعضاء بالتزكية في مختلف فئات المنشآت على النحو التالي:

في المنشآت الكبيرة فاز كل من: نديم إلياس، رابح الشريف، المهندس سمير البيلي، وأيمن فهمي علي حامد.

وعن فئة المنشآت المتوسطة فاز كل من: شريف المعلم، علاء الدين السقطي، إبراهيم محمد حسام، ودميتري دميتري.

وعن فئة المنشآت الصغيرة فاز كل من: أيمن كمال عبد العزيز، محمود السعدني، محمود محمد محمود منصور، وسامي نديم الياس.

وأكد الفائزون أهمية دعم القطاع وتعزيز دوره في تنمية صناعة الطباعة والتغليف في مصر، لما لها من دور حيوي ومهم وانعكاس غير مباشر على القطاعات الصناعية الأخرى.

