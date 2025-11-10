بالأسماء، فوز 12 مرشحا في انتخابات غرفة الطباعة لدورة 2025-2029

18 حجم الخط

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، فوز 12 عضوًا في انتخابات غرفة صناعات الطباعة والتغليف للدورة الجديدة 2025-2029، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 121 عضوًا، بينهم 59 عضوًا يحق لهم التصويت.

وجاء فوز الأعضاء بالتزكية في مختلف فئات المنشآت على النحو التالي:

في المنشآت الكبيرة فاز كل من: نديم إلياس، رابح الشريف، المهندس سمير البيلي، وأيمن فهمي علي حامد.

وعن فئة المنشآت المتوسطة فاز كل من: شريف المعلم، علاء الدين السقطي، إبراهيم محمد حسام، ودميتري دميتري.

وعن فئة المنشآت الصغيرة فاز كل من: أيمن كمال عبد العزيز، محمود السعدني، محمود محمد محمود منصور، وسامي نديم الياس.

وأكد الفائزون أهمية دعم القطاع وتعزيز دوره في تنمية صناعة الطباعة والتغليف في مصر، لما لها من دور حيوي ومهم وانعكاس غير مباشر على القطاعات الصناعية الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.