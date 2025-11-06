حادث يودي بحياة شقيقين من الشرقية أثناء عملهما بالسعودية (صور)

18 حجم الخط

خيم الحزن على قرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، عقب تلقي نبأ وفاة الشقيقين أحمد ومحمد عبد الوهاب العيسوي، اللذين لقيا مصرعهما في حادث سير مروع بالمملكة العربية السعودية، أثناء استقلالهما سيارة في طريقهما إلى عملهما.

أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية

وأكدت مصادر من أبناء الجالية المصرية بالمملكة، أن الحادث وقع الساعات الماضية وأسفر عن وفاة الشقيقين في الحال، وسط حالة من الصدمة بين زملائهما وأصدقائهما المقيمين هناك.

صفحات التواصل الاجتماعي تتحول إلى ساحة نعي ورثاء

وعمّ الحزن أرجاء قرية هربيط فور انتشار الخبر، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحة نعي ورثاء، حيث عبّر الأهالي عن بالغ حزنهم لفقد اثنين من خيرة شباب القرية الذين عُرفا بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

إجراءات نقل الجثمانين إلى مسقط رأسهما بقرية هربيط

وكشفت مصادر مقربة من الأسرة أن التنسيق جارٍ حاليًا بين ذوي الفقيدين والجهات المعنية بالسفارة المصرية في الرياض، لإنهاء إجراءات نقل الجثمانين إلى مسقط رأسهما بقرية هربيط، تمهيدًا لتشييعهما ودفنهما بمقابر العائلة وسط أجواء من الحزن والأسى، بينما رجّحت مصادر أخرى إمكانية دفنهما بالأراضي السعودية حال تعذر النقل في أقرب وقت.

وقال أحد أبناء القرية: "فقدنا اثنين من خيرة الشباب الخلوقين، كانا مثالًا للأدب والاحترام والعمل الشريف.. نسأل الله أن يجعل مثواهما الجنة".

