الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حادث يودي بحياة شقيقين من الشرقية أثناء عملهما بالسعودية (صور)

أحد الضحايا
أحد الضحايا
18 حجم الخط

خيم الحزن على قرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، عقب تلقي نبأ وفاة الشقيقين أحمد ومحمد عبد الوهاب العيسوي، اللذين لقيا مصرعهما في حادث سير مروع بالمملكة العربية السعودية، أثناء استقلالهما سيارة في طريقهما إلى عملهما.

مصرع شاب من الشرقية في حادث مروري بإيطاليا (صور)

أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية 

وأكدت مصادر من أبناء الجالية المصرية بالمملكة، أن الحادث وقع الساعات الماضية وأسفر عن وفاة الشقيقين في الحال، وسط حالة من الصدمة بين زملائهما وأصدقائهما المقيمين هناك.

 

حادث مروع يودي بحياة شقيقين من الشرقية في المملكة العربية السعودية،فيتو
حادث مروع يودي بحياة شقيقين من الشرقية في المملكة العربية السعودية،فيتو

صفحات التواصل الاجتماعي تتحول إلى ساحة نعي ورثاء

وعمّ الحزن أرجاء قرية هربيط فور انتشار الخبر، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحة نعي ورثاء، حيث عبّر الأهالي عن بالغ حزنهم لفقد اثنين من خيرة شباب القرية الذين عُرفا بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

إجراءات نقل الجثمانين إلى مسقط رأسهما بقرية هربيط

وكشفت مصادر مقربة من الأسرة أن التنسيق جارٍ حاليًا بين ذوي الفقيدين والجهات المعنية بالسفارة المصرية في الرياض، لإنهاء إجراءات نقل الجثمانين إلى مسقط رأسهما بقرية هربيط، تمهيدًا لتشييعهما ودفنهما بمقابر العائلة وسط أجواء من الحزن والأسى، بينما رجّحت مصادر أخرى إمكانية دفنهما بالأراضي السعودية حال تعذر النقل في أقرب وقت.

<span style=
حادث مروع يودي بحياة شقيقين من الشرقية في المملكة العربية السعودية،فيتو

وقال أحد أبناء القرية: "فقدنا اثنين من خيرة الشباب الخلوقين، كانا مثالًا للأدب والاحترام والعمل الشريف.. نسأل الله أن يجعل مثواهما الجنة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع شقيقين بالمملكة العربية السعودية حوادث المملكة العربية السعودية الوحدة المحلية بقرية هربيط هربيط ابوكبير اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

"بطل العالم" خارج الماراثون الرمضاني 2026

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

أخبار مصر: بدء الصمت الانتخابي، هل تفشت الحمى القلاعية في مصر، تفاصيل قد تقلب موازين واقعة "تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟"

الزمالك في مواجهة نارية أمام بيراميدز بالسوبر المصري

تغير جذري والبداية من القاهرة، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

موظفة في دعوى خلع: تزوجته رغم اعتراض أسرتي عليه ويهددني بفيديوهات علاقتي معه

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 5

الأكثر قراءة

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

السعودية تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر بالمملكة خلال الفترة الأخيرة

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الذهب يستهل تعاملات الخميس بارتفاع وهذا العيار يسجل 6085 جنيها

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 6-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية