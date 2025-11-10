الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أبو العينين يدلي بصوته بانتخابات النواب: المشاركة واجب لرسم ملامح المرحلة المقبلة

أبو العينين يدلي
أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات النواب
18 حجم الخط

أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته في انتخابات المجلس 2025، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات بمحافظة الجيزة. 

المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

 وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لما يمثله من واجب وطني وحق أصيل لكل ناخب.

المشاركة في الانتخابات البرلمانية تساهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة 

وأشار أبو العينين، إلى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تساهم بشكل فاعل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من عمر الوطن.

وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية

وأكد وكيل مجلس النواب ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وأشاد النائب محمد أبو العينين، بالمظهر المشرف لتصويت المصريين بالخارج، والذي استمر على مدار يومين، مؤكدا أنه يعكس حب وانتماء المصريين لوطنهم. 

 

كما أشاد النائب محمد أبو العينين، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة المشهد الانتخابي، وحرصهم على تيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج والداخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

كبار السن يتوافدون على لجان انتخابات النواب ببولاق الدكرور بالجيزة

انتخابات مجلس النواب، وزيرة التضامن تدلي بصوتها بلجنة مدرسة بدر الإعدادية بالدقي

الشئون النيابية تنشر ضوابط التصويت الصحيح في انتخابات مجلس النواب

غرفة عمليات مستقبل وطن تبدأ أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية