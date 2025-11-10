أبو العينين يدلي بصوته بانتخابات النواب: المشاركة واجب لرسم ملامح المرحلة المقبلة

18 حجم الخط

أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته في انتخابات المجلس 2025، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات بمحافظة الجيزة.

المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لما يمثله من واجب وطني وحق أصيل لكل ناخب.

المشاركة في الانتخابات البرلمانية تساهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة

وأشار أبو العينين، إلى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تساهم بشكل فاعل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من عمر الوطن.

وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية

وأكد وكيل مجلس النواب ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وأشاد النائب محمد أبو العينين، بالمظهر المشرف لتصويت المصريين بالخارج، والذي استمر على مدار يومين، مؤكدا أنه يعكس حب وانتماء المصريين لوطنهم.

كما أشاد النائب محمد أبو العينين، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة المشهد الانتخابي، وحرصهم على تيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج والداخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.